16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МАКС-М планирует купить "Астро-Волгу-Мед" Работодатели Самарской области недоплатили 4,3 млрд руб. страховых взносов в Пенсионный фонд Владельцы "Астро-Волги" завершили распродажу страхового бизнеса Самарская область занимает второе место в РФ по площади застрахованных посевов Как автовладельцу возместить ущерб, причиненный коммунальными службами

Страхование Финансы

"Самаралес" готов потратить на ОСАГО 1,7 млн рублей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 94
Версия для печати

ГБУ "Самаралес" ищет страховщика, который застрахует транспортный парк организации по ОСАГО. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Всего понадобится застраховать 315 единиц транспорта, среди которых - как легковые, так и грузовые автомобили и тракторы.

Общий объем страховой премии, согласно начальной стоимости контракта, не должен превышать 1,7 млн рублей.

Подрядчика должны определить 31 января.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 14:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 17:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 07:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 07:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 21:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5