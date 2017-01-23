"Самаралес" готов потратить на ОСАГО 1,7 млн рублей

ГБУ "Самаралес" ищет страховщика, который застрахует транспортный парк организации по ОСАГО. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Всего понадобится застраховать 315 единиц транспорта, среди которых - как легковые, так и грузовые автомобили и тракторы. Общий объем страховой премии, согласно начальной стоимости контракта, не должен превышать 1,7 млн рублей. Подрядчика должны определить 31 января.