"Самаралес" готов потратить на ОСАГО 1,7 млн рублей

ГБУ "Самаралес" ищет страховщика, который застрахует транспортный парк организации по ОСАГО. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Всего понадобится застраховать 315 единиц транспорта, среди которых - как легковые, так и грузовые автомобили и тракторы.
Общий объем страховой премии, согласно начальной стоимости контракта, не должен превышать 1,7 млн рублей.
Подрядчика должны определить 31 января.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.