Жители треснувшего на ул. Степана Разина дома вернулись в свои квартиры

Жители дома №87 на ул. Степана Разина вернулись в квартиры, им ничто не угрожает, сообщил samru.ru источник в горадминистрации. На трещины поставлены маячки, чтобы определить, как будет развиваться ситуация.
Напомним, вечером в воскресенье, 22 января, жители услышали, что стены их дома затрещали. Сначала послышались щелчки, а затем появились трещины в одной из квартир на втором этаже. Жильцы сообщили о случившемся в экстренные службы. 16 человек были вынуждены покинуть свои квартиры. Их разместили в одной из ближайших поликлиник, но затем они ушли ночевать к родным и знакомым.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?