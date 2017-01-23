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Общество

Жители треснувшего на ул. Степана Разина дома вернулись в свои квартиры

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жители дома №87 на ул. Степана Разина вернулись в квартиры, им ничто не угрожает, сообщил samru.ru источник в горадминистрации. На трещины поставлены маячки, чтобы определить, как будет развиваться ситуация.

Напомним, вечером в воскресенье, 22 января, жители услышали, что стены их дома затрещали. Сначала послышались щелчки, а затем появились трещины в одной из квартир на втором этаже. Жильцы сообщили о случившемся в экстренные службы. 16 человек были вынуждены покинуть свои квартиры. Их разместили в одной из ближайших поликлиник, но затем они ушли ночевать к родным и знакомым.

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Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

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