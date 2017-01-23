Жители треснувшего на ул. Степана Разина дома вернулись в свои квартиры

Жители дома №87 на ул. Степана Разина вернулись в квартиры, им ничто не угрожает, сообщил samru.ru источник в горадминистрации. На трещины поставлены маячки, чтобы определить, как будет развиваться ситуация.

Напомним, вечером в воскресенье, 22 января, жители услышали, что стены их дома затрещали. Сначала послышались щелчки, а затем появились трещины в одной из квартир на втором этаже. Жильцы сообщили о случившемся в экстренные службы. 16 человек были вынуждены покинуть свои квартиры. Их разместили в одной из ближайших поликлиник, но затем они ушли ночевать к родным и знакомым.