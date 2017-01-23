Полузащитник "Кубани" Денис Якуба может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

20-летний полузащитник краснодарской "Кубани" Денис Якуба с большой долей вероятности продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", сообщает onedivision.ru.

По информации портала, принципиальная договоренность о переходе уже достигнута. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Якубы в "Локомотив". Еще одним возможным вариантом продолжения карьеры игрока молодежной сборной России является питерский "Зенит".