Полузащитник "Кубани" Денис Якуба может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

20-летний полузащитник краснодарской "Кубани" Денис Якуба с большой долей вероятности продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", сообщает onedivision.ru.
По информации портала, принципиальная договоренность о переходе уже достигнута. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Якубы в "Локомотив". Еще одним возможным вариантом продолжения карьеры игрока молодежной сборной России является питерский "Зенит".
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет