ЦСКА не будет досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева

Московский ФК "ЦСКА" не собирается досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева, который находится в аренде в самарских "Крыльях Советов", пишет tass.ru со ссылкой на агента игрока Владимира Дейнеку.
"Ткачев останется в "Крыльях" до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника", - сказал Дейнека.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет