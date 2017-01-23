ЦСКА не будет досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева

Московский ФК "ЦСКА" не собирается досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева, который находится в аренде в самарских "Крыльях Советов", пишет tass.ru со ссылкой на агента игрока Владимира Дейнеку.

"Ткачев останется в "Крыльях" до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника", - сказал Дейнека.