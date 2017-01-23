За 2016 год Самарский филиал АО "Россельхозбанк" выдал малому бизнесу региона более 900 миллионов рублей

В 2016 году заемными средствами Россельхозбанка воспользовалось более 150 малых предприятий Самарской области. Объем кредитования данной категории клиентов превысил 900 млн рублей, а объем кредитного портфеля составил порядка 3 млрд рублей.
Большая часть выданных кредитов приходится на предприятия агропромышленного комплекса - более 650 млн рублей. Свыше 250 млн рублей получили производственные и торговые предприятия.
"Финансовая поддержка предпринимательства - одно из приоритетных направлений работы Самарского филиала Россельхозбанка. Банк постоянно повышает доступность заемных средств для малого и микробизнеса. Мы предлагаем широкий спектр продуктов, кроме того, банк участвует в программе Корпорации МСП, что позволяет финансировать малый бизнес на льготных условиях по фиксированной процентной ставке 11% годовых", - отметил заместитель директора Самарского филиала банка Вадим Газаров.
АО "Россельхозбанк" - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня служит ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находится 100% акций банка.