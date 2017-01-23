Группа Cheese People работает над новым альбомом

Одна из самых известных групп самарского происхождения не прекращала творческую деятельность и остается относительно востребованной - например, именно под ее песни москвичи встречали 2017-й на Красной Пресне.

Однако последний альбом "чизов", пусть и двойной, вышел почти четыре года назад. После него участники коллектива занимались сайд-проектами или участвовали в коллаборациях, а официальная дискография Cheese People обогатилась лишь синглом Sacrifice.

Уже в новом году группа решила активно взяться за новый материал.

"Какой смысл что-то писать, если нечего сказать? И некоторое время мы считали, что все сказали, - рассказывает основатель группы Aнтон Залыгин. - Не хотелось что-то выпускать только для того, чтобы держаться на плаву и зарабатывать этим на жизнь. У всех и так все было нормально. Но мы отгуляли Новый год и подумали - все, надо делать! Собрали все демо-версии, пока их набралось пять".

Подробностей Залыгин не раскрывает, и едва ли их много на текущем этапе. Но среди прочего артист упоминает, что открыл для себя силу русскоязычных текстов. Возможно, эта увлеченность распространится и на вокалистку "чизов" Ольгу Чубарову, способную сохранять хорошее английское произношение даже при своей оригинальной манере пения.