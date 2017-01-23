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Музыка Культура

Группа Cheese People работает над новым альбомом

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из самых известных групп самарского происхождения не прекращала творческую деятельность и остается относительно востребованной - например, именно под ее песни москвичи встречали 2017-й на Красной Пресне.

Однако последний альбом "чизов", пусть и двойной, вышел почти четыре года назад. После него участники коллектива занимались сайд-проектами или участвовали в коллаборациях, а официальная дискография Cheese People обогатилась лишь синглом Sacrifice.

Уже в новом году группа решила активно взяться за новый материал.

"Какой смысл что-то писать, если нечего сказать? И некоторое время мы считали, что все сказали, - рассказывает основатель группы Aнтон Залыгин. - Не хотелось что-то выпускать только для того, чтобы держаться на плаву и зарабатывать этим на жизнь. У всех и так все было нормально. Но мы отгуляли Новый год и подумали - все, надо делать! Собрали все демо-версии, пока их набралось пять".

Подробностей Залыгин не раскрывает, и едва ли их много на текущем этапе. Но среди прочего артист упоминает, что открыл для себя силу русскоязычных текстов. Возможно, эта увлеченность распространится и на вокалистку "чизов" Ольгу Чубарову, способную сохранять хорошее английское произношение даже при своей оригинальной манере пения.

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Последние комментарии

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Дария Пойндекстер 28 октября 2015 17:57 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

Лиза Новикова 28 октября 2015 17:41 Самарский зритель перехотел видеть Tokio Hotel

до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!

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