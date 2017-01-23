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ЖКХ и благоустройство Общество

МП "Жилсервис" заплатит за содержание тротуаров в Ленинском районе 11,3 млн рублей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Жилсервис" заключит договор с ООО "Новоспецстрой" на содержание тротуаров на территории Ленинского района Самары.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составит 11,3 млн рублей. На эти деньги подрядчик обязан содержать тротуары до конца 2017 года.

Речь идет о договоре на выполнение технологического комплекса работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Самары: содержание тротуаров на территории Ленинского района.

Торги не проводились, контракт заключат с единственным поставщиком.

 

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