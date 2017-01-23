"С-БИС" взыскал с "Репера" более 50 млн руб. за некачественные работы на долгострое "Патио"

Верховный Суд РФ не принял кассационную жалобу ООО "Репер" на решения судов нижестоящих инстанций, постановивших выплатить оппоненту компании - ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" - более 52,6 млн руб. за некачественно построенное здание.

Напомним, первоначально дом в квартале №136 на ул. Ленинской в Самаре на участке, принадлежавшем РКЦ "Прогресс", строило ООО "Патио". Компания заключила 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но обанкротилась. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года общего режима за мошенничество. За достройку объекта взялась компания "С-БИС".

Как следует из материалов суда, в августе 2009 г. между "С-БИС" и "Репером" был заключен договор генерального подряда на строительство первой очереди секции №№ 3, 4. Окончательная стоимость работ должна была составить 143,5 млн рублей. Сдать объект генподрядчик обязался в IV квартале 2012 года.

С 2011 по 2013 г. сторонами были подписаны 22 акта приемки выполненных работ на общую сумму 106,5 млн рублей. Сумма была выплачена в полном объеме.

Однако в феврале 2014 г. при осмотре возводимого здания заказчик обнаружил, что часть работ выполнена некачественно, а их объемы не совпадают с указанными в подписанных сторонами актах приемки. По данному факту "С-БИС" были составлены соответствующие акты, а некачественность выполненных "Репером" работ стала причиной обращения заказчика в суд.

"С-БИС" потребовало уменьшения цены выполненных работ на 52,6 млн рублей.

В свою очередь, "Репер" с оценкой "С-БИС" не согласился и подал встречный иск, требуя взыскать с заказчика задолженность по оплате уже выполненных работ в сумме почти 9,8 млн руб., а также 609,6 тыс. руб. в качестве неустойки за нарушение заказчиком срока оплаты.

По результатам проведенных по делу строительно-технической и комплексной повторной строительно-технической экспертиз эксперты пришли к выводам о некачественности выполненных генподрядчиком работ и установили их стоимость. Результаты проведенных на объекте исследований подтвердила и Государственная инспекция строительного надзора Самарской области.

Учитывая заключение экспертов, в апреле 2016 г. областной арбитраж встал на сторону "С-БИС" и полностью отказал в требованиях "Реперу". Однако уже в июле подрядчик смог оспорить это решение в апелляции, отказавшей в претензиях обеим сторонам спора. Приходя к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заказчика и отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд исходил из сохранения за "Репером" права на устранение недостатков, установленной в договоре обязанности генподрядчика по устранению недостатков и отсутствию доказательств прекращения между сторонами договорных отношений.

Такой исход не устроил обе компании и они обратились с кассационной жалобой в окружной суд. В октябре Арбитражный суд Поволжского округа постановил, что выводы апелляционной инстанции не могут быть признаны правомерными, так как все недочеты на объекте должны были быть устранены подрядчиком до его передачи заказчику. Кроме того, даже на момент судебного разбирательства указанный дом не был достроен и введен в эксплуатацию. Решение апелляции было отменено, а решение областного арбитража оставлено в силе.

Попытка "Репера" обратиться в Верховный Суд с кассационной жалобой успехом не увенчалась.