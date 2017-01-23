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Сбербанк снизил ставки по базовым кредитам до конца января

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обустроить жилье, купить новую мебель и технику, реализовать давно задуманные планы на отпуск или дополнительное образование становится проще с акцией Сбербанка "Одобряем мечты". Ставки по базовым кредитам снижены на 7 процентов. Акция продлится до 31 января 2017 года.

Можно взять кредит со сниженной ставкой как постоянным клиентам, например, держателям зарплатных карт, так и новым. "Потребительский кредит под поручительство физических лиц" доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых. Ставки по популярному продукту "Потребительский кредит без обеспечения" заморожены до 14,9% и 16,9%. Для клиентов, решивших уменьшить выплаты по кредитам, ставки на "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" зафиксированы на уровне 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях.

Вместе с уменьшением ставок упростился и процесс получения займа. Новым клиентам нужно предоставить паспорт, справки о доходах и с места работы. Пользователи "Сбербанк Онлайн" могут подать заявку с сайта в разделе "Кредиты".

Ставки по всем кредитным предложениям рассчитываются индивидуально.

С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru

Регулярное снижение ставок и акционные предложения сделали кредитные продукты от Сбербанка популярными на территории Поволжья. По итогам 2016 года Сбербанк выдавал почти половину всех потребительских кредитов, всего выдано более 1,1 миллиона займов, сообщают в пресс-службе Поволжского банка.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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