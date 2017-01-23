16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Изменились правила оформления и продажи машиномест Специалисты компании "Землеустроитель" ведут клиента до получения кадастрового паспорта Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз Дмитрий Малюков: "Аренда офисов и бизнес-площадей в Самаре в 2017 году продолжит дешеветь" С начала года жилье в Самаре подешевело почти на 6%

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Квадратный метр "вторички" в Самарской области стоит, в среднем, 43,8 тыс. рублей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 117
Версия для печати

Средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области по итогам декабря 2016 г. составила 43 883 рубля.

Такие данные опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки по итогам мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости в городах региона.

Эксперты СОФЖИ проанализировали 8,2 тыс. уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в декабре 2016 года.

На первом месте по количеству предложений с большим отрывом лидирует Тольятти с 4,3 тыс. квартирами. На втором - Самара (1,6 тыс. квартир), на третьем Сызрань - 647 квартир. Замыкает список Похвистнево - 69 квартир.

По данным СОФЖИ, самая высокая средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре - 62 149 руб. (в декабре 2015 г. - 62 598 руб.), самая низкая - в Октябрьске - 25 428  руб. (в декабре 2015 г. - 27 617  руб.).

"Динамика средней удельной цены предложения по отношению к ноябрю 2016 года носила отрицательный характер и составила 2376 руб., или  5,14%.  По отношению к  декабрю 2015 года общее снижение  средней удельной цены предложения  квадратного метра в целом по городским округам  губернии составило 6383 рублей  или 12,7%. Больше всего за год упала средневзвешенная цена в Жигулевске - на 3988 рублей. Меньше всего снижение затронуло Похвистнево (433 руб. за год) и Самару (449 руб.) ", - рассказала исполнительный директор - руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Викторова 30 декабря 2016 08:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 15:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 21:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 21 октября 2015 00:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

Светлана Бетехтина 13 мая 2015 16:57 Для переселения граждан из аварийного жилья в Сызрани 30 квартир предоставит "Гарантия"

а дальше где будут строить?для переселенцев с аварийного жилья

Фото на сайте

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5