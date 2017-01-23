Дольщица ЖК "Пять звезд" требует банкротства "Маяк-Стройинвест"

Дольщица объекта ООО "Маяк-Стройинвест" Алсу Бирюкова обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о несостоятельности компании.
Истица участвовала в долевом строительстве многоэтажного жилого дома в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в ЖК "Пять звезд". Затем дольщица обращалась в "Маяк-Стройинвест" с требованием о госрегистрации сделки, но все обращения остались без внимания.
В 2016 году Алсу Бирюкова потребовала вернуть сумму, вложенную в долевку, и проценты за пользование денежными средствами. Суд встал на сторону истицы.
Теперь дольщица требует банкротства компании, мотивируя это неисполнением обязательства из договора о долевом участии в размере 3,2 млн рублей. Добавим, что ФИО Алсу Бирюковой полностью совпадают с инициалами соучредителя ООО "Тандем", занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Площадь застраиваемой территории ЖК "Пять звезд" составляет 2,45 гектара. На сегодня, как сообщает застройщик, введены в эксплуатацию семь жилых секций переменной этажности от 11 до 18 этажей со встроенными офисными помещениями, а также многоэтажный дом на улице Самарской. Ведется строительство восьмой секции на улице Чкалова.