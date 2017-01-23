Дольщица ЖК "Пять звезд" требует банкротства "Маяк-Стройинвест"

Дольщица объекта ООО "Маяк-Стройинвест" Алсу Бирюкова обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о несостоятельности компании.

Истица участвовала в долевом строительстве многоэтажного жилого дома в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в ЖК "Пять звезд". Затем дольщица обращалась в "Маяк-Стройинвест" с требованием о госрегистрации сделки, но все обращения остались без внимания.

В 2016 году Алсу Бирюкова потребовала вернуть сумму, вложенную в долевку, и проценты за пользование денежными средствами. Суд встал на сторону истицы.

Теперь дольщица требует банкротства компании, мотивируя это неисполнением обязательства из договора о долевом участии в размере 3,2 млн рублей. Добавим, что ФИО Алсу Бирюковой полностью совпадают с инициалами соучредителя ООО "Тандем", занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.