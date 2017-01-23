Индекс промышленного производства Самарской области в 2016 году снизился на 1,6%

Индекс промышленного производства в декабре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. и ноябрем 2016 г. составил 98,6%.

Об этом сообщил сайт Самарастата. За 2016 г. в области произведено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на 1,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.