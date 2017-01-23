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Экономическая политика Экономика и бизнес

Индекс промышленного производства Самарской области в 2016 году снизился на 1,6%

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Индекс промышленного производства в декабре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. и ноябрем 2016 г. составил 98,6%.

Об этом сообщил сайт Самарастата.

За 2016 г. в области произведено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на 1,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

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А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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