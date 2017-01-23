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Здравоохранение Общество

Стартовал прием заявлений в первые классы школ региона

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 января, стартовал прием заявлений в первые классы школ по месту жительства в Новокуйбышевске, Отрадном, Волжском, Богатовском и Кинель-Черкасском районах.

На 9.05 зарегистрировано 159 заявлений в Новокуйбышевске, 50 - в Отрадном, пять - в Волжском районе. В Богатовском и Кинель-Черкасском районах на указанное время заявлений подано не было.

В других муниципальных образованиях прием заявлений будет производиться по графику, размещенному на сайте министерства образования и науки Самарской области.

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Последние комментарии

Fani Fani 26 февраля 2016 17:42 Планируется объединить "скорые" Волжского и Безенчукского районов

Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!

Vladimir Ignatev 17 февраля 2016 14:35 Главврачом Красноярской ЦРБ назначен Александр Крятов

Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!

Ольга Максимова 07 июня 2015 22:23 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((

иван бабайкин 06 июня 2015 17:29 Сотрудники Госавтоинспекции подарят молодым мамам автомобильные кресла

у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,

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а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.

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