Стартовал прием заявлений в первые классы школ региона

В понедельник, 23 января, стартовал прием заявлений в первые классы школ по месту жительства в Новокуйбышевске, Отрадном, Волжском, Богатовском и Кинель-Черкасском районах.

На 9.05 зарегистрировано 159 заявлений в Новокуйбышевске, 50 - в Отрадном, пять - в Волжском районе. В Богатовском и Кинель-Черкасском районах на указанное время заявлений подано не было.

В других муниципальных образованиях прием заявлений будет производиться по графику, размещенному на сайте министерства образования и науки Самарской области.