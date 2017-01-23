Стартовал прием заявлений в первые классы школ региона

В понедельник, 23 января, стартовал прием заявлений в первые классы школ по месту жительства в Новокуйбышевске, Отрадном, Волжском, Богатовском и Кинель-Черкасском районах.
На 9.05 зарегистрировано 159 заявлений в Новокуйбышевске, 50 - в Отрадном, пять - в Волжском районе. В Богатовском и Кинель-Черкасском районах на указанное время заявлений подано не было.
В других муниципальных образованиях прием заявлений будет производиться по графику, размещенному на сайте министерства образования и науки Самарской области.
Последние комментарии
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,
а что такое ФАП? наверное это будет вывеска на фасаде, чтобы все поняли, что это за строение.