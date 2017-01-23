"АктивКапитал Банк" заключил соглашение с самарским ООО "ФАРМ СКД"

В январе 2017 года ПАО "АК Банк" и ООО "ФАРМ СКД" (г. Самара) подписали генеральное соглашение, в рамках которого банк будет предоставлять банковские гарантии в обеспечение обязательств компании по контрактам, заключаемым с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. Данное соглашение действует до 31 июля 2019 года.