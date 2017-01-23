"АктивКапитал Банк" заключил соглашение с самарским ООО "ФАРМ СКД"

В январе 2017 года ПАО "АК Банк" и ООО "ФАРМ СКД" (г. Самара) подписали генеральное соглашение, в рамках которого банк будет предоставлять банковские гарантии в обеспечение обязательств компании по контрактам, заключаемым с государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения в Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. Данное соглашение действует до 31 июля 2019 года.
ООО "ФАРМ СКД" создано в Самаре в 1995 году. Основное направление деятельности - дистрибуция лекарственных препаратов. Компания работает в 13 регионах России, активно участвуя в федеральных и региональных программах и тендерах. Сотрудничает с "АктивКапитал Банком" по банковским гарантиям с 2013 года.
Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.