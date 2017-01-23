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Олимпийские Спорт

Самарские дзюдоисты завоевали медали всероссийских соревнований

УФА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Уфе 22 января прошли Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Николая Попова.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всей России. 26 из них - 19 дзюдоистов и семь дзюдоисток - представляли сборную Самарской области.

Они достойно выступили на турнире, выиграв восемь медалей, в том числе три золотых, две серебряных и три бронзовых награды. Победителями соревнований стали Глеб Шумилов в весовой категории 90 кг (Самара, СДЮСШОР №1,тренер А.И.Иванов), Анастасия Гомозкова в весовой категории 52 кг и Екатерина Мутных в весовой категории 70 кг (обе из Самары, СДЮСШОР №11, тренер А.А.Сараева).

Второе место заняли Юлия Ви в весовой категории 48 кг (Тольятти, КСДЮСШОР №13 Волгарь, тренер В.Г. Ви), Надежда Румянцева в весовой категории 63 кг (Самара, СДЮСШОР №11, тренер А.А.Сараева).

Бронзовыми призерами вернулись домой Георгий Родионов в весовой категории 90 кг (Самара, СДЮСШОР №1, тренер А.И.Иванов), Вадим Родивилов в весовой категории 100 кг (Самара, СДЮСШОР №14, тренер В.Д.Лобанов), Ольга Медведева в весовой категории 63 кг (Самара, ФСОП "Россия", тренер Г.А.Парсаев).

Турнир стал отборочным на первенство России до 23 лет, сообщает министерство спорта Самарской области.

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Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

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"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

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