Самарские дзюдоисты завоевали медали всероссийских соревнований

В Уфе 22 января прошли Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Николая Попова.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всей России. 26 из них - 19 дзюдоистов и семь дзюдоисток - представляли сборную Самарской области.

Они достойно выступили на турнире, выиграв восемь медалей, в том числе три золотых, две серебряных и три бронзовых награды. Победителями соревнований стали Глеб Шумилов в весовой категории 90 кг (Самара, СДЮСШОР №1,тренер А.И.Иванов), Анастасия Гомозкова в весовой категории 52 кг и Екатерина Мутных в весовой категории 70 кг (обе из Самары, СДЮСШОР №11, тренер А.А.Сараева).

Второе место заняли Юлия Ви в весовой категории 48 кг (Тольятти, КСДЮСШОР №13 Волгарь, тренер В.Г. Ви), Надежда Румянцева в весовой категории 63 кг (Самара, СДЮСШОР №11, тренер А.А.Сараева).

Бронзовыми призерами вернулись домой Георгий Родионов в весовой категории 90 кг (Самара, СДЮСШОР №1, тренер А.И.Иванов), Вадим Родивилов в весовой категории 100 кг (Самара, СДЮСШОР №14, тренер В.Д.Лобанов), Ольга Медведева в весовой категории 63 кг (Самара, ФСОП "Россия", тренер Г.А.Парсаев).

Турнир стал отборочным на первенство России до 23 лет, сообщает министерство спорта Самарской области.