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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" переиграл ЦОП КБ - 70:51

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 января, в очередном матче молодежной лиги ВТБ "Самара-2" в гостях встречалась с питерским ЦОП КБ.

Серьезную заявку на итоговый успех самарцы сделали уже в стартовом периоде: усилиями Руслана Абдулбасирова и Владислава Сморкачева, на двоих набравших 13 очков, они добились двузначного перевеса - 19:9. А в начале второго периода Даниил Синегубов и Александр Гребнев еще более упрочили преимущество гостей - 25:11.

Однако проблемы в нападении (ни одного очка с игры за шесть минут) свели все стартовые старания к минимуму: за две минуты до большого перерыва разница в счете составляла всего одно очко - 27:26. Впрочем, затем ситуация снова перевернулась.

Начав вторую половину матча при "+7", "Самара-2" не позволяла сопернику поразить свое кольцо почти семь минут. Рывок 13:0 - и солидные "+20" уже к середине третьей десятиминутки.

Все, что удалось хозяевам, - подобраться за четыре минуты до завершения матча к 10-очковому рубежу - 54:44. Но победы "Самара" упускать была не намерена. 70:51 - третий подряд успех "Самары-2" после Нового года.

Во вторник, 24 января, команды проведут второй матч, сообщает официальный сайт клуба.

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