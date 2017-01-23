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Банки Финансы

Рынок онлайн-займов в Самарской области за год вырос вдвое

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем выдачи онлайн-кредитов в Самарской области по итогам 2016 г. составил 231,7 млн рублей. По сравнению с 2015 г. (116,4 млн руб.) этот сегмент кредитования продемонстрировал почти двукратный рост.

Такие данные опубликовал один из крупнейших сервисов онлайн-кредитования "Е заем".

Аналитики сервиса проанализировали рост онлайн-креитования в регионах Приволжского федерального округа по итогам 2016 года.

По данным сервиса, регионами с самым активным кредитованием, кроме Самарской области (231,7 млн руб.), стали Республика Татарстан (222,7 млн руб.) и Нижегородская область (216,1 млн рублей). Меньше всего онлайн-займов было выдано в Республике Мордовия - 30 млн рублей.

Как сообщается в релизе, наибольшая доля просроченной (более 30 дней) задолженности зафиксирована в Республике Марий Эл, Оренбургской и Саратовской областях. Лучше всего ситуация с долгами обстоит в Республике Мордовия, Нижегородской области и Удмуртской Республике.

"В регионах Приволжского федерального округа онлайн-кредитование в 2016 году росло примерно такими же темпами, как и в России в целом. Сейчас это самый быстрорастущий сегмент розничного кредитования. Это вызвано многими факторами. Такой способ, с одной стороны, удобен для клиентов, а с другой - выгоден для самих участников рынка. В ближайшее время рост продолжится, на рынок уже вышли крупные компании, которые до этого работали лишь в офлайне", - говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Лига Трупа.

По данным сервиса, около четверти заемщиков онлайн-МФО в Приволжском округе от 25 до 30 лет. Около половины из них имеют собственное жилье и высшее образование.

Около 20% клиентов заняты в бюджетной сфере и столько же в торговле. Около 30% имеют заработок от 20 до 30 тыс. рублей.

Самые популярные цели, на которые берутся займы, - непредвиденные расходы, ежедневные расходы и ремонт.

Что поможет подъему авторынка?

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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