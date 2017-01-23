Новый состав дирекции молодежного форума ПФО "iВолга-2017" приступил к работе

В пятницу, 20 января, состоялось первое установочное совещание по вопросам подготовки и проведения V юбилейного молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга-2017".

За четыре года участниками форума стали почти 8 тыс. человек, в том числе 350 иностранных студентов. Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор - правительство Самарской области.

Совещание по подготовке к V юбилейной "iВолге" провели главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан и вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников.

В обсуждении "дорожной карты" крупнейшего молодежного мероприятия в ПФО, проекта положения о его проведении и других актуальных организационно-технических и финансово-правовых вопросов форума участвовали министр управления финансами Сергей Кандеев, министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев, руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, председатель Счетной палаты Самарской области Антонина Зубкова, руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Илья Чернышев и другие.

Дирекция "iВолги-2017" впервые сформирована на основании конкурса, в котором приняли участие 65 человек из регионов округа, из них 27 вышли в финал. Кандидаты представили конкурсной комиссии свое видение организации форума, его тематических направлений. Среди критериев отбора - социальная и практическая значимость предложений, творческий подход к решению определенных задач.

Директором "iВолга-2017" стала Кристина Попова, ранее возглавлявшая на форуме смену "Спортивная молодежь - здоровая нация". Также определены ответственные по ключевым организационным направлениям и руководители смен.

Например, заместителем директора по образовательной программе стала Екатерина Асташина, заместителем по инновационному развитию - Павел Собирай, заместитель по информационному обеспечению - Денис Зацепин, руководитель конвейера проектов - Юлия Рябева, руководитель смены "МедиаВолна" - Наталья Федорова, руководитель смены "Политика" - Максим Гнатюк, руководитель смены "Ты предприниматель" - Эвелина Прутская.

Всего в состав дирекции вошло 18 человек. В течение января будет сформирована команда по каждому направлению. Количество смен форума останется прежним - девять тематических и международная смена "iВолга Global".

"Были интересные предложения от участников конкурсного отбора, которые мы сейчас вновь избранной дирекцией будем обрабатывать. Естественно, основная цель форума - поддержка молодежных инициатив, работа над проектами, в частности, создание условий для комфортного пребывания участников на форуме. Поэтому есть идеи о создании коворкинг-центра, о пересмотре системы работы конвейера проектов", - заявила Кристина Попова.

Также в этом году в регионах ПФО создадут региональные представительства форума, которые будут на постоянной основе работать с потенциальными участниками форума и в дальнейшем сопровождать проекты победителей.

Планируется, что конкурс на формирование состава дирекции "iВолги" будет проводиться ежегодно.