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Хоккей Спорт

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду новокузнецкий "Металлург".

ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2 ХК "Лада" по буллитам проиграл новокузнецкому "Металлургу" - 1:2
Фото: Сергей Богатюк

Счет на 4-й минуте открыл защитник гостей Кирилл Лямкин: после его броска шайба влетела в ближний угол, Илья Ежов был прикрыт игроками обеих команд на "пятаке" и не смог выручить партнеров - 0:1. На исходе первого периода гости имели отличный шанс увеличить свое преимущество: контратаку "2 против 1" завершал, казалось, наверняка, Денис Вихарев, но Илья Ежов спас "Ладу" от пропущенной шайбы.

На 24-й минуте Георгий Белоусов, обыграв защитника "Металлурга", вырвался на "пятак", но переиграть Владислава Подъяпольского не смог. В середине второго периода волжане сравняли счет: Никита Филатов в ходе затяжной атаки выдал пас на "пятак", откуда Андрей Иванов переправил ее в уже пустые ворота - 1:1. Вскоре хороший момент получил Георгий Белоусов, но голкипер сибиряков справился с его броском. В концовке периода хозяева имели хороший шанс реализовать большинство, но не смогли: Виктор Комаров промахнулся, добивая шайбу, отбитую голкипером после дальнего броска Ефима Гуркина.

Ни в третьем периоде, ни в овертайме соперникам отличиться не удалось, и судьбу матча решила серия буллитов. Здесь точнее оказались гости, реализовавшие две попытки, а хозяева не смогли забить ни разу - победа "Металлурга" - 1:2, сообщает официальный сайт клуба.

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