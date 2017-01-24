Анастасия Павлюченкова уступила Винус Уильямс на Australian Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), пишет gazeta.ru.
Поединок длился 1 час 47 минут. На счету Павлюченковой - 3 эйса, 17 виннеров, 9 двойных и 32 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Уильямс подала навылет 4 раза, заработала 35 виннеров, совершила 1 двойную и 29 невынужденных ошибок и использовала 5 брейковых шансов из 10.
Анастасия Павлюченкова впервые дошла до четвертьфинала Australian Open.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!