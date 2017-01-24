Анастасия Павлюченкова уступила Винус Уильямс на Australian Open

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), пишет gazeta.ru.

Поединок длился 1 час 47 минут. На счету Павлюченковой - 3 эйса, 17 виннеров, 9 двойных и 32 невынужденные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Уильямс подала навылет 4 раза, заработала 35 виннеров, совершила 1 двойную и 29 невынужденных ошибок и использовала 5 брейковых шансов из 10.

Анастасия Павлюченкова впервые дошла до четвертьфинала Australian Open.