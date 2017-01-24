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Преступления Происшествия

Самарец подозревается в пропаганде экстремизма

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе мониторинга открытых источников сети интернет сотрудники ГУ МВД России по Самарской области установили, что на странице одного из пользователей социальной сети "ВКонтакте" размещены материалы экстремистского характера. Публикации были направлены на продвижение идей национал-социализма.

По данным сотрудников органов внутренних дел, пользователем данной страницы является 29-летний житель Самары, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние. На днях полицейские при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии задержали мужчину.

В настоящее время в отношении подозреваемого Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает облГлавк.

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Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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