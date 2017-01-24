В самарском СИЗО при досмотре из еды изъяли семь сотовых телефонов

В самарском СИЗО №4 из передаваемой для подследственного еды при досмотре изъяли семь сотовых телефонов, сообщает пресс-служба самарской ФСИН.
Сотовые телефоны были спрятаны ухищренным способом в запечатанных контейнерах с едой. Обнаружить их удалось только при использовании специальных технических средств.
В отношении женщины, передававшей сотовые телефоны, начато судебное производство.
Последние комментарии
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.