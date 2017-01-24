Гендиректор "Крыльев Советов": "Зимой планируем взять максимум двух игроков"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал tribuna.com о работе самарского клуба на трансферном рынке.

"Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков.

Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы: выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон", - сказал Шашков.

"Крылья Советов" уже провели первый зимний учебно-тренировочный сбор, который прошел в турецком Белеке с 9 по 21 января. Второй сбор команды начнется 25 января и продлится до 7 февраля. Третий сбор - с 11 по 25 февраля. Оба сбора также пройдут в турецком Белеке.