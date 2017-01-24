В Самаре тушили пожар в квартире 19 этажа на ул. Ново-Садовой

В понедельник, 23 января, в 22:48 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Ново-Садовой, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Как сообщают в оперативных службах, квартира находилась на 19 этаже дома.
По данным чрезвычайной службы, горели домашние вещи, площадь пожара составила 2 кв. м.
В тушении участвовали 17 человек, которые использовали четыре единицы пожарной техники.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 23:01. Пострадавших нет.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора