В Самаре тушили пожар в квартире 19 этажа на ул. Ново-Садовой

В понедельник, 23 января, в 22:48 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире на ул. Ново-Садовой, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. Как сообщают в оперативных службах, квартира находилась на 19 этаже дома.

По данным чрезвычайной службы, горели домашние вещи, площадь пожара составила 2 кв. м.

В тушении участвовали 17 человек, которые использовали четыре единицы пожарной техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 23:01. Пострадавших нет.