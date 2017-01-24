Первым кандидатом на пост главы Чапаевска стал экс-депутат губдумы Александр Ерисов

В Чапаевске первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Им стал советник генерального директора ООО "Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса" Александр Ерисов.
Александр Ерисов родился в 1958 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности "инженер-механик" в 1980 году. Начинал трудовую деятельность в должности инженера-технолога, мастера металлургического цеха ПО "Куйбышевбурмаш". С 1997 по 2000 являлся заместителем главы администрации Куйбышевского района Самары. Занимал руководящие посты в ОАО "Уралбурмаш", ОАО "Волгабурмаш". В 2004 г. был избран депутатом думы Самары, в 2007-м - депутатом Самарской губернской думы.
Напомним, конкурс на пост главы Чапаевск был объявлен после того, как в конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин.
Согласно решению думы Чапаевска, прием заявок на пост кандидатов проходит с 9 до 31 января. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!