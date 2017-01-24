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Муниципалитеты Власть и политика

Первым кандидатом на пост главы Чапаевска стал экс-депутат губдумы Александр Ерисов

ЧАПАЕВСК. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске первый кандидат подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Им стал советник генерального директора ООО "Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса" Александр Ерисов.

Александр Ерисов родился в 1958 году. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности "инженер-механик" в 1980 году. Начинал трудовую деятельность в должности инженера-технолога, мастера металлургического цеха ПО "Куйбышевбурмаш". С 1997 по 2000 являлся заместителем главы администрации Куйбышевского района Самары. Занимал руководящие посты в ОАО "Уралбурмаш", ОАО "Волгабурмаш". В 2004 г. был избран депутатом думы Самары, в 2007-м - депутатом Самарской губернской думы.

Напомним, конкурс на пост главы Чапаевск был объявлен после того, как в конце ноября прежний мэр Дмитрий Блынский по собственному желанию ушел в отставку. Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин.

Согласно решению думы Чапаевска, прием заявок на пост кандидатов проходит с 9 до 31 января. Проверив документы, члены комиссии порекомендуют думе две наиболее достойные кандидатуры. После этого депутаты тайным голосованием выберут главу города.

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