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ДТП Происшествия

Пострадавшими в ДТП с участием 11 машин на ул. Ново-Садовой признаны четыре человека

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДТП с участием 11 машин на ул. Ново-Садовой в Самаре, произошедшем утром 11 октября прошлого года, пострадали четыре человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс в официальном ответе на запрос сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Также Гольдштейн отметил, что административное расследование по факту ДТП еще не закончено.

Напомним, ранее было известно только об одном пострадавшем. 

ДТП произошло, когда в районе Постникова оврага Range Rover под управлением 33-летнего мужчины, перестраиваясь из первого ряда во второй, столкнулся с попутным Audi, который, судя по появившемуся позднее видео, то ли также перестраивался во второй ряд, то ли уже завершил маневр. Обе иномарки отбросило на стоявшие на "встречке" автомобили.

При этом в областном полицейском Главке сообщали, что 50-летний водитель Audi А4 при перестроении допустил столкновение с Range Rover.

Водитель Range Rover был привлечен к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО и за пьяное вождение.

В отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего").

Информация о том, кого признали виновником ДТП, будет известна по окончании административного расследования.

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Спасибо!!!

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Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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