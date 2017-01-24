Пострадавшими в ДТП с участием 11 машин на ул. Ново-Садовой признаны четыре человека

В ДТП с участием 11 машин на ул. Ново-Садовой в Самаре, произошедшем утром 11 октября прошлого года, пострадали четыре человека, об этом корреспонденту Волга Ньюс в официальном ответе на запрос сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Также Гольдштейн отметил, что административное расследование по факту ДТП еще не закончено.

Напомним, ранее было известно только об одном пострадавшем.

ДТП произошло, когда в районе Постникова оврага Range Rover под управлением 33-летнего мужчины, перестраиваясь из первого ряда во второй, столкнулся с попутным Audi, который, судя по появившемуся позднее видео, то ли также перестраивался во второй ряд, то ли уже завершил маневр. Обе иномарки отбросило на стоявшие на "встречке" автомобили.

При этом в областном полицейском Главке сообщали, что 50-летний водитель Audi А4 при перестроении допустил столкновение с Range Rover.

Водитель Range Rover был привлечен к административной ответственности за езду без полиса ОСАГО и за пьяное вождение.

В отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего").

Информация о том, кого признали виновником ДТП, будет известна по окончании административного расследования.