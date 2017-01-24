Назначен прокурор Железнодорожного района

Во вторник, 24 января, зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов представил сотрудникам нового прокурора Железнодорожного района Самары.
Эта районная прокуратура более года оставалась без постоянного руководителя и вот генеральный прокурор назначил на эту должность бывшего старшего помощника по безопасности прокуратуры Самарской области 38-летнего Александра Диденко.
Ныне старший советник юстиции Диденко в 2012 г. прибыл в область вместе с предыдущим областным прокурором Кабалоевым из Ивановской области.
И уже в 2013 г. он стал фигурантом громкого скандала, связанного с приобретением квартиры. Следственное управление региона тогда провело проверку и оказалось, что 22 июня 2012 г. между СК "ДОН" и Александром Диденко был заключен договор о покупке трехкомнатной квартиры площадью более 94 кв. м в доме на ул. Полевой в Самаре. Согласно договору стоимость квартиры составляла всего 3 млн руб., хотя рыночная ее цена была почти в два раза больше.
Представитель строительной компании объяснил следователю, что произошла техническая ошибка. На том проверка и была завершена без каких-либо негативных для Диденко последствий.
Последние комментарии
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.