Назначен прокурор Железнодорожного района

Во вторник, 24 января, зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов представил сотрудникам нового прокурора Железнодорожного района Самары.

Эта районная прокуратура более года оставалась без постоянного руководителя и вот генеральный прокурор назначил на эту должность бывшего старшего помощника по безопасности прокуратуры Самарской области 38-летнего Александра Диденко.

Ныне старший советник юстиции Диденко в 2012 г. прибыл в область вместе с предыдущим областным прокурором Кабалоевым из Ивановской области.

И уже в 2013 г. он стал фигурантом громкого скандала, связанного с приобретением квартиры. Следственное управление региона тогда провело проверку и оказалось, что 22 июня 2012 г. между СК "ДОН" и Александром Диденко был заключен договор о покупке трехкомнатной квартиры площадью более 94 кв. м в доме на ул. Полевой в Самаре. Согласно договору стоимость квартиры составляла всего 3 млн руб., хотя рыночная ее цена была почти в два раза больше.

Представитель строительной компании объяснил следователю, что произошла техническая ошибка. На том проверка и была завершена без каких-либо негативных для Диденко последствий.