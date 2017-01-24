TELENET включил сверхскоростной режим

Тарифные планы TELENET Limited Edition на скорости до 500 Мбит/с теперь доступны на всей оптоволоконной сети провайдера.
Высокоскоростные тарифы Limited Edition обеспечивают доступ в Интернет на скорости до 200, 300 и 500 Мбит/с. Они предназначены для скачивания или загрузки тяжелых файлов, онлайн-просмотра видео в форматах HD и 4К, онлайн-игр и т.д. А также для комфортного подключения к Интернету большого количества устройств без потери скорости.
В прошлом году линейка высокоскоростных тарифов была запущена в тестовую эксплуатацию в нескольких сегментах сети TELENET, чтобы проверить востребованность высоких скоростей и готовность к ним абонентов в плане технического оснащения.
Тарифы линейки TELENET Limited Edition нельзя подключить посредством сервиса "Личный кабинет", как это происходит обычно. Такое глобальное ускорение требует соблюдения ряда технических условий. К каждому абоненту, изъявившему желание подключить высокоскоростной тариф, специалисты TELENET прокладывают кабель пропускной способностью до 1 Гбит/с. Абонент, в свою очередь, должен располагать соответствующим оборудованием: сетевой картой в компьютере, поддерживающей скорость до 1 Гбит/с, или Wi-Fi оборудованием стандарта 802.11ac.
"Тестовый период показал, что тарифы Limited Edition востребованы. В высоких скоростях заинтересованы пользователи, предпочитающие контент премиального качества, активные геймеры, а также те, кто работает с большими объемами данных, - фотографы, видеографы, IT-специалисты и т.д., - отмечает директор по информационным технологиям компании TELENET Алексей Пух. - Контент тяжелеет, развиваются новые форматы видео (4К и 8К), растет популярность различных онлайн-сервисов, увеличивается количество устройств, используемых для выхода в Интернет. Все это требует мощной телеком-инфраструктуры, способной на обработку и передачу больших объемов трафика на максимально высоких скоростях".
Уточнить подробности и оставить заявку на подключение тарифов линейки TELENET Limited Edition можно по телефону (846) 245-45-75, на сайте компании www.telenettv.ru или в абонентском отделе по адресу ул. Ново-Садовая, 329.
Узнать, подходит ли оборудование для новых скоростей, абоненты могут по указанному выше телефону, при необходимости возможен выезд технического специалиста на дом. Также все необходимое оборудование можно приобрести в компании TELENET при подключении.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???