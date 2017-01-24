TELENET включил сверхскоростной режим

Тарифные планы TELENET Limited Edition на скорости до 500 Мбит/с теперь доступны на всей оптоволоконной сети провайдера.

Высокоскоростные тарифы Limited Edition обеспечивают доступ в Интернет на скорости до 200, 300 и 500 Мбит/с. Они предназначены для скачивания или загрузки тяжелых файлов, онлайн-просмотра видео в форматах HD и 4К, онлайн-игр и т.д. А также для комфортного подключения к Интернету большого количества устройств без потери скорости.

В прошлом году линейка высокоскоростных тарифов была запущена в тестовую эксплуатацию в нескольких сегментах сети TELENET, чтобы проверить востребованность высоких скоростей и готовность к ним абонентов в плане технического оснащения.

Тарифы линейки TELENET Limited Edition нельзя подключить посредством сервиса "Личный кабинет", как это происходит обычно. Такое глобальное ускорение требует соблюдения ряда технических условий. К каждому абоненту, изъявившему желание подключить высокоскоростной тариф, специалисты TELENET прокладывают кабель пропускной способностью до 1 Гбит/с. Абонент, в свою очередь, должен располагать соответствующим оборудованием: сетевой картой в компьютере, поддерживающей скорость до 1 Гбит/с, или Wi-Fi оборудованием стандарта 802.11ac.

"Тестовый период показал, что тарифы Limited Edition востребованы. В высоких скоростях заинтересованы пользователи, предпочитающие контент премиального качества, активные геймеры, а также те, кто работает с большими объемами данных, - фотографы, видеографы, IT-специалисты и т.д., - отмечает директор по информационным технологиям компании TELENET Алексей Пух. - Контент тяжелеет, развиваются новые форматы видео (4К и 8К), растет популярность различных онлайн-сервисов, увеличивается количество устройств, используемых для выхода в Интернет. Все это требует мощной телеком-инфраструктуры, способной на обработку и передачу больших объемов трафика на максимально высоких скоростях".

Уточнить подробности и оставить заявку на подключение тарифов линейки TELENET Limited Edition можно по телефону (846) 245-45-75, на сайте компании www.telenettv.ru или в абонентском отделе по адресу ул. Ново-Садовая, 329.

Узнать, подходит ли оборудование для новых скоростей, абоненты могут по указанному выше телефону, при необходимости возможен выезд технического специалиста на дом. Также все необходимое оборудование можно приобрести в компании TELENET при подключении.