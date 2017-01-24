В Самаре на ул. Товарной загорелся Ssang Yong, пламя от которого повредило Hyundai

Во вторник, 24 января, в 10:16 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на ул. Товарной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

На месте происшествия горел Ssang Yong, пламя от которого повредило припаркованный рядом Hyundai. В тушении приняли участие девять человек, которые использовали две пожарные машины. В 10:24 очаг возгорания был локализован, а в 10:26 пожар полностью удалось ликвидировать. Причины возгорания автомобиля устанавливаются.