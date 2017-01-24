В Самаре на ул. Товарной загорелся Ssang Yong, пламя от которого повредило Hyundai

Во вторник, 24 января, в 10:16 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на ул. Товарной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.
На месте происшествия горел Ssang Yong, пламя от которого повредило припаркованный рядом Hyundai.
В тушении приняли участие девять человек, которые использовали две пожарные машины. В 10:24 очаг возгорания был локализован, а в 10:26 пожар полностью удалось ликвидировать. Причины возгорания автомобиля устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора