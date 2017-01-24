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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Тарифы "Все включено" выбирает каждый второй новый абонент "МегаФона"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пакетные тарифные планы линейки "Все включено" стали самыми популярными у новых клиентов компании "МегаФон". В IV квартале 2016 года их выбирал каждый второй, а по сравнению с аналогичным периодом 2015-го общий объем подключений на эту линейку вырос на 36%.

Тарифы "Все включено" дают возможность получить основные услуги связи в одном пакете по более низким, "оптовым" ценам. Каждый абонент может выбрать в линейке пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена пакета позволяет точно планировать расходы на связь, а начиная с пакета "Все включено М" абоненты могут пользоваться в поездках по России телеком-услугами по расценкам домашнего региона.

Еще одна причина растущей популярности линейки "Все включено" - выгодные условия для общения внутри сети. Звонки на номера "МегаФона" после исчерпания пакета продолжают стоить 0 рублей. Для абонентов это означает серьезную экономию: только в Самарской области у оператора порядка 3,3 млн клиентов, что сравнимо со всем населением региона, а значит, подавляющее большинство вызовов совершается именно внутри сети.

"Тарифы "Все включено" сейчас являются одним из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов на рынке связи. Неудивительно, что число их подключений постоянно растет. По сравнению с четвертым кварталом 2015 года в конце 2016-го доля этой линейки в общем объеме подключений на тарифы для физических лиц увеличилась почти в полтора раза", - говорит Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

По данным оператора, наиболее популярен у абонентов "МегаФона" пакет "Все включено М", действующий как дома, так и в поездках по России. При абонентской плате 10,5 р. в сутки он дает возможность ежемесячно использовать 600 минут для звонков на номера других операторов, 600 SMS и 6 Гб интернет-трафика. Приятным дополнением к пакетам "размера" S и выше стали фильмы и 50 телеканалов в HD-качестве, которые можно бесплатно смотреть с мобильных устройств в рамках сервиса MegaFon.TV. Трафик во время просмотра мобильного видео не тарифицируется.

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Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

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