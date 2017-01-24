Тарифы "Все включено" выбирает каждый второй новый абонент "МегаФона"

Пакетные тарифные планы линейки "Все включено" стали самыми популярными у новых клиентов компании "МегаФон". В IV квартале 2016 года их выбирал каждый второй, а по сравнению с аналогичным периодом 2015-го общий объем подключений на эту линейку вырос на 36%.

Тарифы "Все включено" дают возможность получить основные услуги связи в одном пакете по более низким, "оптовым" ценам. Каждый абонент может выбрать в линейке пакет, наиболее подходящий ему по количеству минут, SMS и объему мобильного интернет-трафика. Фиксированная цена пакета позволяет точно планировать расходы на связь, а начиная с пакета "Все включено М" абоненты могут пользоваться в поездках по России телеком-услугами по расценкам домашнего региона.

Еще одна причина растущей популярности линейки "Все включено" - выгодные условия для общения внутри сети. Звонки на номера "МегаФона" после исчерпания пакета продолжают стоить 0 рублей. Для абонентов это означает серьезную экономию: только в Самарской области у оператора порядка 3,3 млн клиентов, что сравнимо со всем населением региона, а значит, подавляющее большинство вызовов совершается именно внутри сети.

"Тарифы "Все включено" сейчас являются одним из наиболее удобных и выгодных предложений для смартфонов на рынке связи. Неудивительно, что число их подключений постоянно растет. По сравнению с четвертым кварталом 2015 года в конце 2016-го доля этой линейки в общем объеме подключений на тарифы для физических лиц увеличилась почти в полтора раза", - говорит Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании "МегаФон".

По данным оператора, наиболее популярен у абонентов "МегаФона" пакет "Все включено М", действующий как дома, так и в поездках по России. При абонентской плате 10,5 р. в сутки он дает возможность ежемесячно использовать 600 минут для звонков на номера других операторов, 600 SMS и 6 Гб интернет-трафика. Приятным дополнением к пакетам "размера" S и выше стали фильмы и 50 телеканалов в HD-качестве, которые можно бесплатно смотреть с мобильных устройств в рамках сервиса MegaFon.TV. Трафик во время просмотра мобильного видео не тарифицируется.