Средний срок продажи вторичного жилья в Самаре вырос вдвое

Средний срок экспозиции (выставления на продажу) жилья в Самаре в 2016 г. удвоился.
Такие данные озвучили эксперты Самарского областного фонда жилья и ипотеки по итогам проведенного мониторинга ситуации на рынке недвижимости.
По данным мониторингового отчета, покупательская способность населения в прошедшем году была невысокой. В результате средний срок экспозиции с обычных 90 дней вырос до 150-180 дней.
"С начала 2016 года общий тренд поведения средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара носил отрицательную направленность с редкими попытками (в апреле и августе) провести положительную коррекцию, однако в следующие месяцы этот рост "с лихвой" отыгрывался в сторону снижения. В декабре 2016 многие продавцы, постоянно снижая цену предложения и окончательно оставив надежду продать, сняли свои предложения "до лучших времен", - сообщает СОФЖИ.
В результате многие предложения, по которым продавцы снижали цены, просто снялись с продажи. Поэтому на рынке остались только предложения с завышенными ожиданиями.
В целом, по данным аналитиков СОФЖИ, в декабре 2016 г. объем предложения на вторичном рынке Самары составил всего лишь четверть от обычного показателя. Это привело к незначительному (на 3%) повышению средних цен на вторичную недвижимость в декабре.
Последние комментарии
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.
а дальше где будут строить?для переселенцев с аварийного жилья