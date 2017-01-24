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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Средний срок продажи вторичного жилья в Самаре вырос вдвое

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Средний срок экспозиции (выставления на продажу) жилья в Самаре в 2016 г. удвоился.

Такие данные озвучили эксперты Самарского областного фонда жилья и ипотеки по итогам проведенного мониторинга ситуации на рынке недвижимости.

По данным мониторингового отчета, покупательская способность населения в прошедшем году была невысокой. В результате средний срок экспозиции с обычных 90 дней вырос до 150-180 дней.

"С начала 2016 года общий тренд поведения средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара носил отрицательную направленность с редкими попытками (в апреле и августе) провести положительную коррекцию, однако в следующие месяцы этот рост "с лихвой" отыгрывался в сторону снижения. В декабре 2016 многие продавцы, постоянно снижая цену предложения и окончательно оставив надежду продать, сняли свои предложения "до лучших времен", - сообщает СОФЖИ.

В результате многие предложения, по которым продавцы снижали цены, просто снялись с продажи. Поэтому на рынке остались только предложения с завышенными ожиданиями.

В целом, по данным аналитиков СОФЖИ, в декабре 2016 г. объем предложения на вторичном рынке Самары составил всего лишь четверть от обычного показателя. Это привело к незначительному (на 3%) повышению средних цен на вторичную недвижимость в декабре.

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