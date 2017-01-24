В среднем аренда однокомнатной квартиры в Самаре стоит 13,8 тыс. руб. в месяц

Средняя цена аренды жилья в Самаре в декабре 2016 г., составила 16 566 руб. в месяц. Такие данные опубликованы Самарским областным фондом жилья и ипотеки

За однокомнатные квартиры арендодатели просили 13 817 руб./месяц.; за двухкомнатные - 20 122 руб./месяц, за трехкомнатные - 27 857 руб./месяц.

Максимальная средняя арендная плата в декабре отмечалась у двухкомнатных "элиток", она составила 50 тыс. руб./месяц, минимальная - у однокомнатных "малосемеек" (10 445 руб./месяц).

"Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (68,5%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах "улучшенной" планировки - 26,1%. По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе - 29,8%", - отмечается в отчете СОФЖИ.