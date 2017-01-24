Самая дорогая "вторичка" в городе находится в Самарском районе

Самым "дорогим" районом Самары по ценам на вторичное жилье в декабре 2016 г. стал Самарский район. Здесь средняя удельная цена предложения за 1 кв. м составляла 77 247 рублей.

Такие данные опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки по итогам проведенного мониторинга.

Самое дешевое жилье продавалось в Куйбышевском районе - средняя цена за 1 кв. м составила здесь 45 886 рублей.

Самая высокая цена 1 кв. м в декабре 2016 г. зафиксирована в Самарском районе - 128 037 руб. (трехкомнатная "элитная" квартира).

Минимальной стала цена в 26 087 руб. за 1 кв. м (однокомнатная "улучшенка" в Красноглинском районе).

"По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Кировский район - 19,4%. Меньше всего предложений в Красноглинском районе - 3,0%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные "улучшенки" - 39,7% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные "улучшенки" в Октябрьском районе (9,1% от общего числа предложений) и "хрущевки" в Кировском районе - 7,3%. Наименьшее - "малосемейки" и "сталинки" в Куйбышевском районе - по 0,1% от общего количества предложений", - отмечает СОФЖИ.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в декабре 2016 г. было однокомнатных квартир в Кировском районе (9,1% от общего числа), меньше всего - трехкомнатных квартир в Красноглинском районе (0,3% от общего количества предложений).