16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Изменились правила оформления и продажи машиномест Специалисты компании "Землеустроитель" ведут клиента до получения кадастрового паспорта Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз Дмитрий Малюков: "Аренда офисов и бизнес-площадей в Самаре в 2017 году продолжит дешеветь" С начала года жилье в Самаре подешевело почти на 6%

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самая дорогая "вторичка" в городе находится в Самарском районе

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 127
Версия для печати

Самым "дорогим" районом Самары по ценам на вторичное жилье в декабре 2016 г. стал Самарский район. Здесь средняя удельная цена предложения за 1 кв. м составляла 77 247 рублей.

Такие данные опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки по итогам проведенного мониторинга.

Самое дешевое жилье продавалось в Куйбышевском районе - средняя цена за 1 кв. м составила здесь 45 886 рублей.

Самая высокая цена 1 кв. м в декабре 2016 г. зафиксирована в Самарском районе - 128 037 руб. (трехкомнатная "элитная" квартира).

Минимальной стала цена в 26 087 руб. за 1 кв. м  (однокомнатная "улучшенка" в Красноглинском районе).

"По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на  Кировский район - 19,4%. Меньше всего предложений в Красноглинском районе - 3,0%.  При этом по типу квартир в лидерах кирпичные "улучшенки" - 39,7% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные  "улучшенки" в Октябрьском районе (9,1% от общего числа предложений) и "хрущевки" в Кировском районе  - 7,3%.  Наименьшее - "малосемейки" и "сталинки" в Куйбышевском районе - по 0,1%  от общего количества предложений", - отмечает СОФЖИ.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в декабре 2016 г. было однокомнатных квартир в Кировском районе (9,1% от общего числа), меньше всего - трехкомнатных квартир в Красноглинском районе (0,3% от общего количества предложений).

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Викторова 30 декабря 2016 08:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 15:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 21:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 21 октября 2015 00:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

Светлана Бетехтина 13 мая 2015 16:57 Для переселения граждан из аварийного жилья в Сызрани 30 квартир предоставит "Гарантия"

а дальше где будут строить?для переселенцев с аварийного жилья

Фото на сайте

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5