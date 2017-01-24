Жители Самарской области оценили качество оказания услуг в больницах и поликлиниках

В министерстве здравоохранения Самарской области представили результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в регионе в 2016 году

Независимая оценка проводилась в отношении 77 медорганизаций, среди которых - крупные стационары, поликлиники, центральные районные больницы, специализированные учреждения. Акцент сделали на электронном анкетировании. На сайтах министерства и медицинских организаций разместили баннер, перейдя по которому, жители губернии в течение года заполняли электронные анкеты. Также проходил сбор бумажных анкет в учреждениях здравоохранения.

Пациенты оценивали качество оказания услуг по пяти критериям: открытость и доступность, комфортность условий и доступность их получения, время ожидания медицинской услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность медперсонала, удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации.

Рейтинг рассчитывался в соответствии с набранными баллами по основным пяти критериям. Максимальное значение баллов, которое могли набрать стационарные учреждения, - 75. Больше всего баллов набрали Самарский областной кожно-венерологический диспансер, Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Клявлинская, Красноармейская, Шенталинская ЦРБ и другие. Менее 50 баллов набрали четыре организации.

Больше всего баллов среди поликлиник набрали Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова, Самарский областной госпиталь для ветеранов войн, Тольяттинская городская поликлиника №2, Октябрьская ЦГБ, Ставрапольская ЦРБ и др. Менее 50 баллов набрали три организации. Подробная информация о количественных результатах размещена на сайте министерства.

"Проанализировав результаты оценки, общественный совет разработал рекомендации по улучшению качества оказания услуг для каждой медицинской организации. Эта информация доведена до ЛПУ, все учреждения разработали планы по совершенствованию работы. На основании результатов анкетирования сформирован рейтинг учреждений", - рассказал председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области Сергей Измалков.