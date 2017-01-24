В Новокуйбышевске погибла женщина, упавшая с девятого этажа

Во вторник около 10:00 возле дома на ул. Островского было обнаружено тело 40-летней женщины, которая погибла, упав с девятого этажа, сообщил корреспонденту Волга Ньюс руководитель Отдела СК РФ по Новокуйбышевску Павел Докучаев.

Как рассказал Павел Докучаев, по предварительным данным, женщина проживает в Новокуйбышевске, но по другому адресу, а в дом на ул. Островского пришла к знакомому. Мужчина в тот момент был на работе. Она звонила ему, а потом выпала из окна подъезда на девятом этаже и разбилась.

"Сейчас по факту случившегося ведется проверка, - пояснил Павел Докучаев. - Выясняются обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза".