В Тольятти возбудили уголовное дело о незаконной торговле контрафактными автозапчастями на 4,5 млн рублей

В Тольятти сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявили факт незаконного предпринимательства, сообщают в УТ МВД России по ПФО.

По версии полиции, мужчина, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, торговал контрафактными автозапчастями.

"В результате его противоправной деятельности различным компаниям был причинен ущерб более 4,5 млн рублей", - уточняют в УТ МВД России по ПФО.

По факту случившегося группа дознания Тольяттинского линейного отдела полиции возбудила уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Полицейские отмечают, что санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание - до шести месяцев ареста. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.