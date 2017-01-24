В Тольятти возбудили уголовное дело о незаконной торговле контрафактными автозапчастями на 4,5 млн рублей

В Тольятти сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявили факт незаконного предпринимательства, сообщают в УТ МВД России по ПФО.
По версии полиции, мужчина, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, торговал контрафактными автозапчастями.
"В результате его противоправной деятельности различным компаниям был причинен ущерб более 4,5 млн рублей", - уточняют в УТ МВД России по ПФО.
По факту случившегося группа дознания Тольяттинского линейного отдела полиции возбудила уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ч. 1 ст. 171 УК РФ.
Полицейские отмечают, что санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание - до шести месяцев ареста. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Последние комментарии
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.