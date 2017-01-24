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Преступления Происшествия

Новокуйбышевского врача подозревают в получении взятки

НОВОУКЙБЫШЕВСК. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении врача-оториноларинголога хирургического отделения №2 местной ЦГБ, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2016 г. подозреваемый получил от гражданина 15 тыс. руб. за оформление фиктивного лечения в дневном стационаре и выдачу фиктивного листка нетрудоспособности без медосмотра.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

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Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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