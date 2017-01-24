Новокуйбышевского врача подозревают в получении взятки

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении врача-оториноларинголога хирургического отделения №2 местной ЦГБ, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2016 г. подозреваемый получил от гражданина 15 тыс. руб. за оформление фиктивного лечения в дневном стационаре и выдачу фиктивного листка нетрудоспособности без медосмотра.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Контроль везде необходим.