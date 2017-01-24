На третьем сборе "Крылья Советов" сыграют с "Пахтакором", "Тосно" и минским "Динамо"

Определились соперники "КС" на третьем сборе в Турции, который пройдет в Белеке с 11 по 25 февраля.
16 февраля "Крылья Советов" проведут контрольную игру с узбекским "Пахтакором", который занимает пятое место в ПФЛ Узбекистана.
20 февраля "Крылья" встретятся с клубом "Тосно", занимающим второе место в текущем розыгрыше первенства ФНЛ. Свой третий матч на заключительном турецком сборе "КС" проведут против минского "Динамо".
Матч с бронзовыми призерами чемпионата Белоруссии состоится 23 февраля, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет