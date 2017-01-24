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Футбол Спорт

На третьем сборе "Крылья Советов" сыграют с "Пахтакором", "Тосно" и минским "Динамо"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определились соперники "КС" на третьем сборе в Турции, который пройдет в Белеке с 11 по 25 февраля.

16 февраля "Крылья Советов" проведут контрольную игру с узбекским "Пахтакором", который занимает пятое место в ПФЛ Узбекистана.

20 февраля "Крылья" встретятся с клубом "Тосно", занимающим второе место в текущем розыгрыше первенства ФНЛ. Свой третий матч на заключительном турецком сборе "КС" проведут против минского "Динамо".

Матч с бронзовыми призерами чемпионата Белоруссии состоится 23 февраля, сообщает официальный сайт самарского клуба.

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