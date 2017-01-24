На третьем сборе "Крылья Советов" сыграют с "Пахтакором", "Тосно" и минским "Динамо"

Определились соперники "КС" на третьем сборе в Турции, который пройдет в Белеке с 11 по 25 февраля.

16 февраля "Крылья Советов" проведут контрольную игру с узбекским "Пахтакором", который занимает пятое место в ПФЛ Узбекистана. 20 февраля "Крылья" встретятся с клубом "Тосно", занимающим второе место в текущем розыгрыше первенства ФНЛ. Свой третий матч на заключительном турецком сборе "КС" проведут против минского "Динамо". Матч с бронзовыми призерами чемпионата Белоруссии состоится 23 февраля, сообщает официальный сайт самарского клуба.