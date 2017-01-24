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Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" в повторном матче обыграл ЦОП КБ - 84:57

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 января, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" провел повторную встречу с питерским ЦОП КБ.

После первых четырех с половиной минут самарцы вели 16:0 (9 очков записал на себя Руслан Абдулбасиров) - более чем серьезный задел. Но если в первом матче "Самара-2" после стартового рывка заметно сбавила обороты, то теперь, напротив, лишь наращивала свое преимущество, которое по ходу второго периода достигало 25 очков.

Питерцы смогли перехватить инициативу лишь в третьей десятиминутке, когда им удалось отыграть половину своего отставания, сведя его к 12 очкам. Но все их надежды на спасение разбил еще один рывок самарцев. Вновь начало периода (на этот раз четвертого), вновь 16:0 - и безнадежные для хозяев "48:78" на табло за пять минут до финальной сирены.

За оставшееся время никаких чудес не произошло. 84:57 - уверенная победа "Самары-2", позволившая команде существенно поправить свое турнирное положение: теперь она занимает четвертое место в таблице.

Следующие свои матчи "Самара-2" проведет 8 и 9 февраля в Перми, сообщает официальный сайт клуба.

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