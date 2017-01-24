БК "Самара-2" в повторном матче обыграл ЦОП КБ - 84:57

Во вторник, 24 января, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" провел повторную встречу с питерским ЦОП КБ.
После первых четырех с половиной минут самарцы вели 16:0 (9 очков записал на себя Руслан Абдулбасиров) - более чем серьезный задел. Но если в первом матче "Самара-2" после стартового рывка заметно сбавила обороты, то теперь, напротив, лишь наращивала свое преимущество, которое по ходу второго периода достигало 25 очков.
Питерцы смогли перехватить инициативу лишь в третьей десятиминутке, когда им удалось отыграть половину своего отставания, сведя его к 12 очкам. Но все их надежды на спасение разбил еще один рывок самарцев. Вновь начало периода (на этот раз четвертого), вновь 16:0 - и безнадежные для хозяев "48:78" на табло за пять минут до финальной сирены.
За оставшееся время никаких чудес не произошло. 84:57 - уверенная победа "Самары-2", позволившая команде существенно поправить свое турнирное положение: теперь она занимает четвертое место в таблице.
Следующие свои матчи "Самара-2" проведет 8 и 9 февраля в Перми, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.