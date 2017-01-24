В Музее модерна покажут немой фильм "Кабинет доктора Калигари"

В четверг, 26 января, в 19.00 в Музее модерна в проекте "Черное и белое" покажут немой фильм "Кабинет доктора Калигари".
Проект "Черное и белое" направлен на знакомство с немым кинематографом. Для проекта были отобраны кинокартины, которые поражают воображение даже сейчас. Немой кинематограф может быть захватывающим, удивительным и очень разным. Массовые съемки, ужас общества будущего, мир, где реальность переплетается с галлюцинацией, теория сновидений Фрейда - фильмы начала века помогут распутать все противоречия. Или почти все.
В рамках проекта будет показано шесть немых фильмов, просмотру каждого будет предшествовать небольшой рассказ о фильме. Открывает проект лента, снятая в Германии в 1920 г., - "Кабинет доктора Калигари". Этот остросюжетный немой фильм оказал большое влияние на дальнейшее развитие не только немецкого, но и всего мирового киноискусства.
В центре история молодого человека Франца. Он сидит в саду на лавочке и рассказывает о своих ужасных переживаниях пожилому собеседнику. Далее действие перемещается в рассказ Франца, где измененное человеческое сознание искажает реальность. Далекие от правдоподобности декорации, гротескно преувеличенная жестикуляция и мимика персонажей, странные события в маленьком городке Хостенвилле - все это создает удивительную атмосферу этого фильма.
Билет на показ стоит 50 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?