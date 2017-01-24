В Музее модерна покажут немой фильм "Кабинет доктора Калигари"

В четверг, 26 января, в 19.00 в Музее модерна в проекте "Черное и белое" покажут немой фильм "Кабинет доктора Калигари".

Проект "Черное и белое" направлен на знакомство с немым кинематографом. Для проекта были отобраны кинокартины, которые поражают воображение даже сейчас. Немой кинематограф может быть захватывающим, удивительным и очень разным. Массовые съемки, ужас общества будущего, мир, где реальность переплетается с галлюцинацией, теория сновидений Фрейда - фильмы начала века помогут распутать все противоречия. Или почти все.

В рамках проекта будет показано шесть немых фильмов, просмотру каждого будет предшествовать небольшой рассказ о фильме. Открывает проект лента, снятая в Германии в 1920 г., - "Кабинет доктора Калигари". Этот остросюжетный немой фильм оказал большое влияние на дальнейшее развитие не только немецкого, но и всего мирового киноискусства.

В центре история молодого человека Франца. Он сидит в саду на лавочке и рассказывает о своих ужасных переживаниях пожилому собеседнику. Далее действие перемещается в рассказ Франца, где измененное человеческое сознание искажает реальность. Далекие от правдоподобности декорации, гротескно преувеличенная жестикуляция и мимика персонажей, странные события в маленьком городке Хостенвилле - все это создает удивительную атмосферу этого фильма.

Билет на показ стоит 50 рублей.