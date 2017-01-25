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Дмитрий Шляхтин: "ХК "Лада" в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Дмитрий Шляхтин: "ХК "Лада" в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ" Дмитрий Шляхтин: "ХК "Лада" в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ"
Фото: Игорь Казановский

ХК "Лада" будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне, пишет rsport.ru со ссылкой на вице-президента клуба и министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

"Лада" занимает предпоследнее 14-е место в Восточной конференции КХЛ за семь матчей до завершения регулярного чемпионата, сохраняя только теоретические шансы на выход в плей-офф. На протяжении всего сезона "Лада" испытывала финансовые проблемы, клуб имел многомесячные долги по зарплате перед игроками.

В конце декабря стало известно, что клуб получит финансовую поддержку из бюджета Самарской области в размере 270 млн руб., ранее "Ладе" было выделено 50 млн из областного бюджета на покрытие долгов по зарплате.

"Лада" будет участвовать в КХЛ в следующем сезоне. Мы играем на те деньги, которые у нас есть, - сказал Шляхтин. - "Лада" - молодой клуб, который всегда основывался на своей мощной детско-спортивной школе, который без безумных денег добивался результатов. Был период, когда все это дело было развалено. А сейчас школа восстановлена. Рассчитываем, что мы будем выстраивать политику на своих воспитанниках. Да и в этом сезоне мы успешно сыграли с ведущими клубами страны".

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