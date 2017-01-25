Во вторник, 24 января, примерно в 13:58 у подъезда дома на ул. Победы в Самаре на коляску с шестимесячной девочкой упала глыба снега, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В Самаре на ул. Победы на коляску с ребенком упала глыба снега

После произошедшего взрослые принесли ребенка домой и вызвали "скорую". Оперативно прибывшие медики городской службы "03" оказали малышке необходимую помощь и увезли ее в СОКБ им. Середавина с подозрением на черепно-мозговую травму. По имеющимся сейчас данным, мама девочки не пострадала.

Как рассказала корреспонденту Волга Ньюс заместитель главного врача СОКБ им. Середавина по педиатрии Наталья Куликова, врачи стационара обнаружили у ребенка поверхностное повреждение носа и после оказания необходимой помощи ее отправили домой.