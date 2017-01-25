На трассе под Чапаевском столкнулись три машины

Утром в среду, 25 января, на трассе Самара - Волгоград недалеко от п. Звезда произошло ДТП с участием предположительно трех машин, после которого на месте происшествия работали две бригады скорой помощи, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец событий.
По словам свидетеля, произошло столкновение трех машин. Две легковушки, предположительно столкнувшиеся лоб в лоб, стояли на дороге. Передняя часть кузова одной из них была сильно деформирована. Вторая машина разбита еще более серьезно. Третий автомобиль стоял на обочине.
Очевидец сообщил, что один экипаж медиков повез пострадавших в лечебное учреждение. А второй работал на месте столкновения.
Сколько человек пострадали и какие травмы получили, пока неизвестно. Официальных заявлений правоохранительных структур о случившемся еще не было. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...