На трассе под Чапаевском столкнулись три машины

Утром в среду, 25 января, на трассе Самара - Волгоград недалеко от п. Звезда произошло ДТП с участием предположительно трех машин, после которого на месте происшествия работали две бригады скорой помощи, сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец событий.

По словам свидетеля, произошло столкновение трех машин. Две легковушки, предположительно столкнувшиеся лоб в лоб, стояли на дороге. Передняя часть кузова одной из них была сильно деформирована. Вторая машина разбита еще более серьезно. Третий автомобиль стоял на обочине.

Очевидец сообщил, что один экипаж медиков повез пострадавших в лечебное учреждение. А второй работал на месте столкновения.

Сколько человек пострадали и какие травмы получили, пока неизвестно. Официальных заявлений правоохранительных структур о случившемся еще не было. Обстоятельства ДТП устанавливаются.