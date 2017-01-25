Дамбу Черновского водохранилища будут ремонтировать под присмотром прокуратуры

Поврежденные гидротехнические сооружения на Черновском водохранилище в Волжском районе отремонтируют после представления Самарской природоохранной прокуратуры и обращения в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, на Черновском водохранилище, управляемом ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", обнаружены разрушенные ледозащитные сооружения, железобетонные плиты и отсутствие служебного мостика под механизмы.
В отношении ФГБУ вынесено представление о ликвидации нарушений на водохранилище, но оно не было исполнено, после чего прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд г. Самары с исковым заявлением о ликвидации выявленных нарушений. Требования прокурора были удовлетворены в судебном порядке в полном объеме.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.