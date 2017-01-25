Дамбу Черновского водохранилища будут ремонтировать под присмотром прокуратуры

Поврежденные гидротехнические сооружения на Черновском водохранилище в Волжском районе отремонтируют после представления Самарской природоохранной прокуратуры и обращения в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, на Черновском водохранилище, управляемом ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", обнаружены разрушенные ледозащитные сооружения, железобетонные плиты и отсутствие служебного мостика под механизмы.

В отношении ФГБУ вынесено представление о ликвидации нарушений на водохранилище, но оно не было исполнено, после чего прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд г. Самары с исковым заявлением о ликвидации выявленных нарушений. Требования прокурора были удовлетворены в судебном порядке в полном объеме.