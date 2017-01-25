Три охранные организации подозреваются в картельном сговоре на торгах от СГИКа

Самарское УФАС России 20 января возбудило дело в отношении ООО ЧОО "Охрана и защита", ООО ЧОО "Защита и порядок" и ООО "Стройторг" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

Об этом сообщил сайт антимонопольного ведомства.

Ранее в Самарское УФАС поступило заявление ООО Частная охранная организация "Холдинг-безопасность" на действия трех указанных выше компаний при участии в открытом аукционе в электронной форме на оказание услуг по охране объекта.

Из имеющихся материалов следует, что 9 декабря 2016 г. Самарский государственный институт культуры провел открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по охране объектов.

Начальная цена контракта составила 3,4 млн рублей.

Согласно протоколу подведения итогов, окончательные ценовые предложения от участников аукциона распределились следующим образом:

2,02 млн руб. - ООО "Стройторг";

2,03 млн руб. - ООО ЧОО "Защита и порядок";

3,39 млн руб. - ООО ЧОО "Охрана и защита";

3,41 млн руб. - ООО ЧОО "Холдинг-Безопасность".

Из протокола следует, что при рассмотрении вторых частей заявок соответствующими требованиям аукционной документации были признаны заявки участников ЧОО "Охрана и защита" и ЧОО "Холдинг-Безопасность".

При этом вторые части заявок участников "Стройторга" и ЧОО "Защита и порядок" аукционная комиссия отклонила по причине несоответствия их действующему законодательству.

Из материалов, размещенных на госзакупках, следует, что контракт на оказание услуг по охране объектов заключен с ООО ЧОО "Охрана и защита".

Цена указанного контракта составила 3,39 млн рублей.

Сотрудники управления проанализировали документы и предположили, что "Стройторг" и ЧОО "Защита и порядок", зная, что их заявки будут признаны не соответствующими требованиям документации, допустили существенное снижение цены контракта, введя в заблуждение добросовестных участников аукциона и заставив их отказаться от конкурентной борьбы за право заключения контракта.

Также отмечается, что заявки данных двух компаний подавались с компьютеров с одинаковыми ip-адресами.

В результате указанных действий контракт был заключен с участником, который незначительно снизил цену контракта.

На основании изложенного Самарское УФАС России возбудило дело в отношении "Стройторга", ЧОО "Защита и порядок" и ЧОО "Охрана и защита" по признакам нарушения закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах в рамках открытого аукциона в электронной форме.