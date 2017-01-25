В Самарской области русским языком владеют 99,8% жителей, в повседневной жизни пользуются 99%, а родным считают 90%.

Об этом сообщил Самарастат в докладе, опубликованном по результатам микропереписи населения 2015 года.

На территории Самарской области выборочным статистическим наблюдением были охвачены все городские округа и муниципальные районы губернии (за исключением Хворостянского и Клявлинского муниципальных районов).

Фактический объем выборки составил 43 тыс. человек, или 1,35% населения частных домохозяйств региона, учтенных Всероссийской переписью населения 2010 года.

В микропереписи населения Самарской области участвовали 20,8 тыс. женщин и 16,6 тыс. мужчин. Средний возраст опрашиваемых респондентов составил 42,3 лет (мужчин - 39 лет, женщин - 44,8).

Среднее профессиональное и неполное высшее профессиональное образование имеют 40,9% респондентов, около четверти - высшее образование, 14% - среднее общее образование.

Почти половина опрошенных респондентов (49,9%) одним из источников средств к существованию назвали трудовую деятельность, 4,3% - личное подсобное хозяйство, 33,3% - пенсии и 20,7% были иждивенцами других лиц.

Из числа респондентов в возрасте 15-72 лет две трети входят в состав рабочей силы (из них 96% - занятые и 4% - безработные) и треть не входит в состав рабочей силы.

Мужчины и женщины в возрасте 15-72 лет, не входящие в состав рабочей силы, указали ряд причин неучастия в составе рабочей силы, основной из которых является нахождение на пенсии (58,6%), на втором месте - обучение (17,8%), далее идет ведение домашнего хозяйства (10,0%) и состояние здоровья (6,3%), также 4,4% рассказали об отсутствии возможности найти работу и необходимости работать.