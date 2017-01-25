Рядом со стадионом "Самара Арена" хотят построить частный многопрофильный медицинский центр

Рядом со строящимся стадионом "Самара Арена" запланировано возведение частного многопрофильного клинико-диагностического центра.

Информация об этом содержится в распоряжении регионального правительства об утверждении перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Документ был подписан 19 января.

Предполагаемая мощность объекта пока неизвестна. Проект будет реализован, если найдется инвестор, готовый вложить в него средства.

Всего в 2017 г. Самарская область готова передать в концессию 37 объектов здравоохранения.

Среди них - проектирование и строительство поликлиники на 500 посещений на ул. Николая Панова, Центр протонной терапии для детей и взрослых, недостроенная поликлиника на ул. Ленинской, морг больницы в Жигулевске, рассчитанный на 750 вскрытий в год, офтальмологический центр на ул. Ново-Садовой на 600 тысяч посещений и 45 тыс. операций в год, детская поликлиника в Тольятти на 500 посещений, родильный дом к Кинеле, акушерский корпус в Клявлино, поликлиники в мкрн. Крутые Ключи, Волгарь и Южный город, противотуберкулезный диспансер, Самарская клиническая гериатрическая больница и другие объекты.

Напомним, в конце прошлого года проект Самарской области по строительству и эксплуатации отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии на территории Самарской областной клинической больницы им. Середавина стал победителем Всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" в номинации "Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении".

Всего с использованием механизмов государственно-частного партнерства в Самарской области в 2016 г. в реализации находилось 17 проектов, в том числе 12 - в области здравоохранения.

Общий объем привлекаемых внебюджетных инвестиций составлял порядка 10 млрд рублей.

В рейтинге регионов по уровню развития ГЧП Самара занимала третье место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу: уровень развития ГЧП в регионе составлял 59,6% при среднероссийском значении показателя 35,9%.