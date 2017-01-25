Сервисы от "МегаФона" для успешных продаж

Сегодня корпоративные сети работают на основе сотовых, что позволяет серьезно экономить на "железе" и при этом эффективно объединять разные офисы, в том числе находящихся за пределами Самарского региона. "Виртуальные" АТС удобнее - телефоны с привычной нумерацией можно "возить" с собой в случае переезда в новый офис, а в корпоративную группу можно включить и городские, и мобильные номера.

Впрочем, обычно это лишь базовые условия. Например, у "МегаФона" функционал сервиса "Виртуальная АТС" гораздо шире, причем некоторые новшества, "заточенные" под интересы служб продаж, появились совсем недавно. Среди добавленных функций - возможность оставлять "SMS-визитки". Если после звонка специалиста по продажам потенциальный клиент взял паузу для обдумывания предложения, он получит SMS с названием компании и контактами нужного сотрудника. Так будет легче вспомнить, кто звонил, и какой номер набирать, чтобы принять предложение.

Еще одно обновление - точная адресация обратных вызовов. Часто бывает, что телефон клиента оказывается занят, а когда он перезванивает, чтобы выяснить, кто и зачем его набирал, то попадает на единый номер фирмы и не может добиться четкого ответа. С "Виртуальной АТС" все проще: при обратном вызове клиент сразу связывается с тем сотрудником, который хотел с ним пообщаться.

Номера, которые компания использует для отдела продаж или колл-центра, теперь могут быть практически любыми. К "Виртуальной АТС" от "МегаФона" подключаются номера других операторов - если предприниматель не хочет отказываться от привычной комбинации цифр, хорошо знакомой его клиентам. Свобода предоставляется и в выборе формата номера. Когда компании нужно поддержать имидж крупного федерального игрока, для общения с клиентами предпочтительнее номер "8-800", а для местных производителей бывает более удобным телефон с кодом региона. Но и в том, и в другом случае звонящий попадет на общий номер организации, "скрытый" за федеральным или региональным форматом. К слову, услугу "8-800" многие корпоративные клиенты "МегаФона" подключают именно вместе с "Виртуальной АТС". Ведь это тоже простой, но действенный инструмент для бизнеса.