Сервисы от "МегаФона" для успешных продаж

Сегодня корпоративные сети работают на основе сотовых, что позволяет серьезно экономить на "железе" и при этом эффективно объединять разные офисы, в том числе находящихся за пределами Самарского региона. "Виртуальные" АТС удобнее - телефоны с привычной нумерацией можно "возить" с собой в случае переезда в новый офис, а в корпоративную группу можно включить и городские, и мобильные номера.
Впрочем, обычно это лишь базовые условия. Например, у "МегаФона" функционал сервиса "Виртуальная АТС" гораздо шире, причем некоторые новшества, "заточенные" под интересы служб продаж, появились совсем недавно. Среди добавленных функций - возможность оставлять "SMS-визитки". Если после звонка специалиста по продажам потенциальный клиент взял паузу для обдумывания предложения, он получит SMS с названием компании и контактами нужного сотрудника. Так будет легче вспомнить, кто звонил, и какой номер набирать, чтобы принять предложение.
Еще одно обновление - точная адресация обратных вызовов. Часто бывает, что телефон клиента оказывается занят, а когда он перезванивает, чтобы выяснить, кто и зачем его набирал, то попадает на единый номер фирмы и не может добиться четкого ответа. С "Виртуальной АТС" все проще: при обратном вызове клиент сразу связывается с тем сотрудником, который хотел с ним пообщаться.
Номера, которые компания использует для отдела продаж или колл-центра, теперь могут быть практически любыми. К "Виртуальной АТС" от "МегаФона" подключаются номера других операторов - если предприниматель не хочет отказываться от привычной комбинации цифр, хорошо знакомой его клиентам. Свобода предоставляется и в выборе формата номера. Когда компании нужно поддержать имидж крупного федерального игрока, для общения с клиентами предпочтительнее номер "8-800", а для местных производителей бывает более удобным телефон с кодом региона. Но и в том, и в другом случае звонящий попадет на общий номер организации, "скрытый" за федеральным или региональным форматом. К слову, услугу "8-800" многие корпоративные клиенты "МегаФона" подключают именно вместе с "Виртуальной АТС". Ведь это тоже простой, но действенный инструмент для бизнеса.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???