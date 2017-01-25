Около 80% посевных площадей картофеля в Самарской области сосредоточено у населения

В Самарской области, по данным статистики, около 80% посевных площадей картофеля сосредоточено у населения, при этом в общем объеме частный сектор производит более чем 60% всего валового сбора картофеля.

Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

В 2016 г. в Самарской области посевные площади под картофелем составили 27,8 тыс. га (2015 г. - 29,5 тыс. га).

На 1,2 тыс. га уменьшились площади у населения и на 0,5 тыс. га в сельскохозяйственных предприятиях.

Производство картофеля в Самарской области в 2016 г. составило 416,5 тыс. т, или 87,8% от уровня прошлого года, то есть произошло снижение более чем на 58 тыс. тонн.

Одним из факторов снижения объемов производства являются неблагоприятные погодные условия сентября 2016 года.

Средняя урожайность картофеля в области составила 152,1 ц/га (2015 г. - 161,3 ц/га), в том числе у населения - 122 ц/га (2015 г. - 130 ц/га), в сельскохозяйственных предприятиях - 267,6 ц/га (2015 г. - 269,8 ц/га).