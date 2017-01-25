Около 80% посевных площадей картофеля в Самарской области сосредоточено у населения

В Самарской области, по данным статистики, около 80% посевных площадей картофеля сосредоточено у населения, при этом в общем объеме частный сектор производит более чем 60% всего валового сбора картофеля.
Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
В 2016 г. в Самарской области посевные площади под картофелем составили 27,8 тыс. га (2015 г. - 29,5 тыс. га).
На 1,2 тыс. га уменьшились площади у населения и на 0,5 тыс. га в сельскохозяйственных предприятиях.
Производство картофеля в Самарской области в 2016 г. составило 416,5 тыс. т, или 87,8% от уровня прошлого года, то есть произошло снижение более чем на 58 тыс. тонн.
Одним из факторов снижения объемов производства являются неблагоприятные погодные условия сентября 2016 года.
Средняя урожайность картофеля в области составила 152,1 ц/га (2015 г. - 161,3 ц/га), в том числе у населения - 122 ц/га (2015 г. - 130 ц/га), в сельскохозяйственных предприятиях - 267,6 ц/га (2015 г. - 269,8 ц/га).
Последние комментарии
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.
Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?