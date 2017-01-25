"Самаравтормет" внесен в Реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от контракта

Самарское УФАС России внесло сведения об ООО "Самаравтормет" в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщил сайт ведомства.
Ранее в антимонопольный орган поступило обращение администрации Ленинского района Самары о включении информации о компании в данный реестр в связи с уклонением Общества от заключения контракта.
В октябре 2016 г. на сайте госзакупок было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по хранению вывезенных с территории Ленинского внутригородского района незаконно установленных нестационарных объектов.
Согласно протоколу, заявка "Самаравтормета" была признана соответствующей требованиям аукционной документации, а 8 ноября заказчик направил проект контракта в адрес Общества.
В ответ ООО дважды направило заказчику протокол разногласий с просьбой изменить в контракте номер контактного телефона участника, а также дополнительно указать адрес электронной почты и дополнительный контактный номер телефона.
В сообщении отмечается, что данные замечания к положениям проекта контракта не содержали в себе изменений, предусмотренных законом о контрактной системе.
Комиссия Самарского УФАС России при рассмотрении дела расценила действия "Самаравтормета" как затягивание сроков заключения контракта и злоупотребление правом.
Несмотря на выполнение всех требований со стороны администрации Ленинского района, Общество так и не подписало проект контракта.
В итоге Самарское УФАС России признало "Самаравтормет" уклонившимся от заключения контракта и включило сведения об организации в Реестр недобросовестных поставщиков.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги