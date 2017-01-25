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Экономика и бизнес

"Самаравтормет" внесен в Реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от контракта

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское УФАС России внесло сведения об ООО "Самаравтормет" в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщил сайт ведомства.

Ранее в антимонопольный орган поступило обращение администрации Ленинского района Самары о включении информации о компании в данный реестр в связи с уклонением Общества от заключения контракта.

В октябре 2016 г. на сайте госзакупок было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по хранению вывезенных с территории Ленинского внутригородского района незаконно установленных нестационарных объектов.

Согласно протоколу, заявка "Самаравтормета" была признана соответствующей требованиям аукционной документации, а 8 ноября заказчик направил проект контракта в адрес Общества.

В ответ ООО дважды направило заказчику протокол разногласий с просьбой изменить в контракте номер контактного телефона участника, а также дополнительно указать адрес электронной почты и дополнительный контактный номер телефона.

В сообщении отмечается, что данные замечания к положениям проекта контракта не содержали в себе изменений, предусмотренных законом о контрактной системе.

Комиссия Самарского УФАС России при рассмотрении дела расценила действия "Самаравтормета" как затягивание сроков заключения контракта и злоупотребление правом.

Несмотря на выполнение всех требований со стороны администрации Ленинского района, Общество так и не подписало проект контракта.

В итоге Самарское УФАС России признало "Самаравтормет" уклонившимся от заключения контракта и включило сведения об организации в Реестр недобросовестных поставщиков.

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